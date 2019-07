Senioren treffen sich in Eichelberg

Unterpreppach — Der Seniorenkreis der Pfarrei Unterpreppach hält sein nächstes Monatstreffen am Freitag, 12. Juli, ab. Der Beginn ist um 14 Uhr in der Gastwirtschaft Hink im Eberner Stadtteil Eichelberg. Nach dem offiziellen Teil soll für Abwechslung gesorgt werden. Die Teilnehmer aus Unterpreppach, Vorbach und Reutersbrunn treffen sich um 13.30 Uhr an den örtlichen Schulbus-Haltestellen zum Bilden von Fahrgemeinschaften. Neue Interessenten sind willkommen, teilte der Seniorenleiter Bruno Deublein mit. on