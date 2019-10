Senioren treffen sich im Feuerwehraus Vorbach

Der Seniorenkreis der Pfarrei Unterpreppach hält am Freitag, 8. November, sein Monatstreffen ab. Beginn ist um 14 Uhr im Eberner Stadtteil Vorbach. Dabei geht es neben Gedanken an die herbstliche Jahreszeit um die Kirchengeschichte und die Ausstattung der Vorbacher Filialkirche Sankt Johannes, der ein Besuch abgestattet werden soll. Die Ausführungen hierzu trägt Seniorenmusiker Herbert Peschke aus Unterpreppach vor. Zudem lässt er für die Senioren die Vorbacher Orgel erklingen. Die Teilnehmer aus den umliegenden Orten treffen sich zum Bilden von Fahrgemeinschaften um 13.30 Uhr bei den örtlichen Schulbushaltestellen. Neue Interessenten sind willkommen, erklärt der Seniorenleiter Bruno Deublein in der Einladung zu der Veranstaltung in Vorbach. on