Senioren tanzen in den Fasching

Am Mittwoch, 27. Februar, lädt das Seniorenbüro des Amtes für Inklusion der Stadt Bamberg Seniorinnen und Senioren zu einem bunten Faschingsball in den Hegelsaal der Konzert- und Kongresshalle. Los geht es ab 14 Uhr: Dann spielen "Die Auracher" zum Tanz auf und sorgen für gute Stimmung. Und weil ein Faschingsball dann besonders lustig ist, wenn möglichst viele verkleidet sind, ist eine Maskierung oder Kostümierung der Faschingsteilnehmer ausdrücklich erwünscht. Der Hegelsaal wird bereits um 13 Uhr geöffnet, damit alle Narren in Ruhe ankommen können. Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Einlasskarten für die Veranstaltung werden gegen einen Kostenbeitrag ab Montag, 25. Februar, ab 8 Uhr immer vormittags im Seniorenbüro des Amtes für Inklusion, Nebengebäude Rathaus Geyerswörth, Geyerswörthstraße 3, Zimmer N 0, ausgegeben. Dort ist auch eine vorläufige Übersicht über die geplanten Seniorenaktionen des Seniorenbüros für das Jahr 2019 erhältlich. red