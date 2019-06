Eine Erlebnisfahrt führt die BRK-Senioren am Mittwoch, 26. Juni, nach Bamberg. Dort ist eine Besichtigung des Doms geplant. Im Anschluss daran findet eine Schifffahrt auf dem Main statt. Beim Abendessen in Oberlangheim im Gasthaus "Zum Löwen" klingt der Tag gemütlich aus. Die Abfahrtszeiten sind 8 Uhr am BRK-Kreisverband, 8.10 Uhr am Café Lenker und um 8.15 Uhr am Kaulanger. Anmeldungen und Informationen bei Gertrud Hümmer unter Telefon 09261/738446 (ab 15 Uhr). red