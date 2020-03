Senioren steigen aufs E-Bike

"Auch im Alter sicher ans Ziel"" - unter diesem Motto luden der Weisendorfer Seniorenbeirat und der Förderverein Mehrgenerationenhaus Weisendorf zur Weisendorfer Firma "Radsport Weiß" ein. "Mit dem Fahrrad mobil sein, auch im fortgeschrittenen Alter, und locker auch Steigungen erstrampeln, ist das Ziel dieser Aktion", erklärte Walter Ferbar vom Seniorenbeirat. Denn der Boom der E-Bikes habe mittlerweile auch die Senioren erfasst.

"Senioren-E-Bikes unterstützen die Gesundheit und ermöglichen, dass ältere Menschen weiterhin aktiv sein können", schickte Christian Weiß der Aktion voraus. Die Fahrräder stellte Firmenchef Christian Weiß den Besuchern dann auch vor und erklärte ausführlich die verschiedenen Antriebsarten. "Sicherheit und Komfort sind wichtige Merkmale, auf die bei einem E-Bike Wert gelegt werden muss", erläuterte der Firmenchef.

So sei Fahrradfahren ein rückenschonender Sport, der es auch Älteren erlaubt, sich regelmäßig an der frischen Luft zu bewegen. Anstrengend könne es werden, falls das Gelände hügelig ist und steile Anstiege erklommen werden müssen. Da könne man schnell an seine Leistungsgrenze gelangen und den Puls in die Höhe treiben. Hier kommt dann das E-Bike ins Spiel.

Hohes Tempo birgt Gefahren

Damit man von allen Vorteilen eines E-Bikes profitiert, sollte das richtige Modell mit Sorgfalt ausgewählt werden. Es sei wichtig, sich für ein Pedelec zu entscheiden, das zu den eigenen körperlichen Voraussetzungen passt. Ältere Menschen, die sich ein E-Bike kaufen möchten, sollten auf einige Aspekte besonderen Wert legen. Wichtig seien etwa das Gewicht, die Rahmenform, die Ergonomie und eine unkomplizierte Bedienung, erklärte Weiß. Er wies aber auch auf die Gefahren bei hoher Geschwindigkeit hin, die ein E-Bike mit sich bringen kann.

Alternativ gab es deshalb auch die neuesten Trends auf dem Fahrradmarkt zu begutachten und das Auf- und Absteigen konnte probiert werden. Alles in allem war es für die Senioren eine interessante Veranstaltung, bei der nicht nur alle Fragen beantwortet wurden, sondern auch eine Probefahrt im Hof der Firma ermöglicht wurde.