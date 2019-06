Ab sofort können sich Senioren für die "Alternative Stadtrundfahrt 2019" an der Infotheke im Rathaus anmelden. Meldeschluss ist Mittwoch, 19. Juni. Die Fahrt führt am Mittwoch, 26. Juni, zum "Terrassenschwimmbad". Abfahrt ist um 14 Uhr am Tattersall-Parkplatz. sek