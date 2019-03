Senioren spielen um "Bayerische"

Rund 200 Aktive kämpfen an diesem Wochenende, dem 9. und 10. März, um die bayerischen Meistertitel im Einzel, Doppel und Mixed der Senioren in den Altersklassen 40, 50, 60, 65, 70, 75 und 80 sowie um die Tickets für die Deutsche Meisterschaft (8. bis 10. Juni in Erfurt).

Gastgeber der weißblauen Titelkämpfe ist zum vierten Mal in Folge die TT-Abteilung des TV Ochsenfurt. Als Oberschiedsrichterin fungiert Margit Mörtl aus Hof. Aus Oberfranken sind folgende Akteure am Start: Altersklasse (AK) 40: Gerald Nidetzky (TTC Burgkunstadt). AK 50: Dieter Brandl (FC Bayreuth), Jürgen Friedmann (SV Meilschnitz), Harald Hauffe und Elias Krug (beide SV Mistelgau), Mario Krug (SC Markt Heiligenstadt). AK 60: Günter Fuhrmann (TTC Tiefenlauter), Reiner Kürschner (TSV Windheim), Werner Quaschigroch (TV Ebersdorf/Cbg.), Wolfgang Werner (TSG Bamberg), Juliane Dressel und Irene Fieber (beide ATS Kulmbach), Cornelia Gebert Scholl (TTV 45 Altenkunstadt), Petra Rubin (Neunkirchen am Brand). AK 65: Rolf Eberhardt (TTC Tiefenlauter), Lothar Fischer (TV Ebersdorf/C.), Georg Herold (TTC Rugendorf), Günther Panzer (TV Gefrees), Friedel Tomaschko (TSV Teuschnitz), Michael Zrenner (TTC Rugendorf), Evi Baier (TTV 45 Altenkunstadt). AK 70: Klaus Lindner (TV Ebersdorf), Manfred Merdan (SG Regnitzlosau). hf