Senioren sollen Brücken bauen

Beim Musikverein Dankenfeld, der in diesem Jahr das Kreismusikfest ausrichtet, war am Freitag der Dekanatsseniorentag für das Alt-Dekanat Ebern zu Gast. Entsprechend musikalisch war die Ausgestaltung dieser Zusammenkunft, die der Dekanatsvorsitzende Bruno Deublein eröffnete.

Er freute sich über die große Zahl der Teilnehmer von Rauhenebrach bis Ebern. Unter dem Jahresthema des katholischen Seniorenforums im Dekanat Haßberge "Über Brücken - überbrücken" stand der Wortgottesdienst, den Dekanats-Seniorenseelsorger Joachim Stapf und Pfarrer i.R. Ewald Thoma gemeinsam gestalteten. An der Lesung vom Zöllner Zachäus, in dessen Haus Jesus einkehrte, zeigte Pfarrer Thoma in seiner Ansprache auf, wie Jesus Brücken baute zu denen, die alle Verbindungen zur Gesellschaft verloren hatten. Brücken zu bauen, das sei auch die Aufgabe von Christen. Schließlich heiße der Papst nicht umsonst "Pontifex", also Brückenbauer. Und gerade Papst Franziskus sei diesbezüglich ein gutes Beispiel für alle Christen. Brücken zu bauen, Beziehungen zu pflegen, dazu sollten auch die Dekanatsseniorentreffen beitragen, bat er.

Nach dem Gottesdienst gab es viele Gespräche, aber auch ein buntes Programm mit den Kindern von der Kindertagesstätte Sankt Josef in Kirchaich und dem Seniorentanzkreis Oberaurach unter der Leitung von Petra Klug. Franz Rödelmeier sorgte schon beim Gottesdienst für die musikalische Begleitung.

Oberaurachs Bürgermeister Thomas Sechser empfing die Senioren im Steigerwald ebenso herzlich wie der Vorsitzende des Musikvereins Dankenfeld, Berthold Graser. Er betonte, dass auch der Musikverein ein Brückenbauer sei, weil hier die Generationen gemeinsam musizierten. Bei Kaffee und Kuchen, fröhlicher Musik und gemeinsam gesungenen Liedern genossen die Senioren einen sonnigen Nachmittag in Dankenfeld. sw