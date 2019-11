Senioren sind eingeladen

Die KAB lädt die Senioren zum Adventsnachmittag "Ist Advent nur Trubel vor Weihnachten?" ein. Er findet statt am Mittwoch, 11. Dezember, im Pfarrsaal. Beginn ist um 13.30 Uhr mit einem Rorate-Gottesdienst mit Diözesanpräses Albert Müller und Diakon Herbert Mayer in der Pfarrkirche St. Katharina. Anmeldeschluss (Seminar-Nr. 2019-720) ist am 29. November beim KAB Bildungswerk Bamberg per E-Mail: i@kab-bamberg.de oder unter Telefon 0951/916910. red