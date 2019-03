Senioren reagieren auf Anruf clever

Eindeutig die Falschen hatten sich Betrüger am Mittwochabend ausgesucht: Acht Personen aus Bad Brückenau, überwiegend Senioren, waren von Unbekannten angerufen worden. Am Telefon meldete sich eine männliche Stimme und gab sich als Beamter der Polizei Bad Brückenau aus. Es sei in der Umgebung eingebrochen worden und die Angerufenen seien nun in Gefahr, ebenfalls Opfer der Einbrecher zu werden.

Bekannte Betrugsmasche

Diese Art von Anrufen ist erfahrungsgemäß der Einstieg in eine ganze Serie von zeitnahen Folgeanrufen, in denen am Ende immer die Frage nach Wertsachen oder Geld im Haus steht mit dem Ziel, diese durch einen Boten "in Sicherheit bringen zu lassen", warnte die echte Polizei. Dass dies am Mittwochabend nicht passierte, liegt an der richtigen Reaktion der acht Betroffenen. Sie riefen umgehend bei der "richtigen" Polizei Bad Brückenau an und erkundigten sich. Ihnen wurde bestätigt, was sie schon leise vermutet hatten: Die Geschichte ist komplett erfunden, es handelt sich um eine Betrugsmasche, die als "Falscher Polizeibeamter" in der Vergangenheit bereits vielfach zur Übergabe von Wertsachen an einen "Beamten in Zivil" führte.

Die Telefonate werden aus dem Ausland geführt. Aus Vornamen im Telefonbuch kann auf das ungefähre Alter der An schlussinhaber geschlossen werden.

Daher ist der Masche nur dadurch zu begegnen, am Telefon misstrauisch zu sein, keine Auskünfte zu geben und zurückzurufen. Von daher ist den acht Brückenauern vom Mittwochabend eindeutig zu attestieren, dass sie nicht so leicht aufs Glatteis zu führen sind, schreibt die Polizei abschließend. pol