Die Seniorenvertretung 55+ Ebermannstadt lädt ein zu einer 70 Kilometer langen Radtour für Senioren nach Stieberlimbach. Gestartet wird am Dienstag, 16. Juli, um 10 Uhr am Brunnen am Marktplatz Ebermannstadt. In Stiebarlimbach wird eine Mittagspause einlegt, die Tour wird im Wiesent-Garten oder am Marktplatz beendet. Weitere Treffpunkte sind an der Wegkapelle Kirchehrenbach und an der Feuerwehr Reuth. red