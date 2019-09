Senioren-Radtour nach Erlangen

Die Seniorenvertretung 55+ Ebermannstadt plant für Mittwoch, 18. September, eine Radtour für Senioren nach Erlangen. Start ist um 10 Uhr am Brunnen auf dem Marktplatz in Ebermannstadt. Die Strecke verläuft an der Eisenbahnlinie entlang durch Pretzfeld und Kirchehrenbach nach Forchheim-Reuth und dann zur Hausener Schleuse. Von dort aus geht es Richtung Erlangen. In Erlangen wird auf dem Entlas-Keller eine Mittagspause eingelegt. Heimwärts geht es über Möhrendorf und Hausen nach Forchheim und Ebermannstadt. Die 65 Kilometer lange Tour endet wieder in Ebermannstadt im Wiesent-Garten oder am Marktplatz. Zusätzliche Treffpunkte sind an der Wegkapelle Kirchehrenbach, an der Feuerwehr Reuth und an der Schleuse in Hausen. red