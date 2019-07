Höchstadt a. d. Aisch vor 17 Stunden

Senioren radeln nach Stiebarlimbach

Die Höchstadter Seniorenradler fahren am Mittwoch, 3. Juli, nach Stiebarlimbach zur Einkehr beim Roppelt-Keller. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Höchstadt am Parkplatz beim Freibad. red