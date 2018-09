Senioren radeln nach Pommersfelden

Die Seniorenvertretung "55 plus" in Ebermannstadt bietet am Mittwoch, 19. September, eine Radtour in die Region Bamberg an. Gestartet wird um 9 Uhr in Ebermannstadt am Marktplatz. Anschließend geht es durch die Wiesent-Wiesen (Pretzfeld und Kirchehrenbach) nach Forchheim zur Sportinsel. Dort können um 10 Uhr diejenigen dazu stoßen, die nicht so weit fahren möchten. Von da aus geht es weiter am Kanal entlang über Pautzfeld (Einstieg am Sportplatz möglich) bis Hirschaid. In Hirschaid geht es über Köttmannsdorf nach Erlach an der Reichen Ebrach bis nach Pommersfelden, wo die Radler die Möglichkeit haben, an einer Führung im Schloss Weissenstein teilzunehmen. Es sind verschiedene Pausen mit Einkehr eingeplant. Abhängig von der Anzahl und Dauer der Pausen sollen die Teilnehmer bis 18.30 Uhr wieder in Ebermannstadt sein und beenden im "Wiesent-Garten" die 90 Kilometer lange Tour. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red