Senioren radeln nach Kleinseebach

Am Marktplatzbrunnen startet am Dienstag, 1. Oktober, um 10 Uhr die nächste Radtour der Seniorenvertretung 55+ Ebermannstadt die nach Kleinseebach (57 Kilometer) führt. Die Strecke verläuft dann von Forchheim durch Pretzfeld und Kirchehrenbach nach Forchheim-Reuth und dann zur Hausener Schleuse. Von dort aus geht es weiter durch die Wiesen am Baiersdorfer Badeweiher vorbei zur Möhrendorfer Mühle und weiter Richtung Möhrendorf und nach Kleinseebach zum Landgasthof Schuh. Zurück geht es über Hausen nach Forchheim-Reuth und weiter nach Ebermannstadt. Die Tour wird wieder im Wiesent-Garten oder am Marktplatz in Ebermannstadt beendet. Die Zusatz-Treffpunkte sind: Wegkapelle Kirchehrenbach; Feuerwehr Reuth und Schleuse Hausen. red