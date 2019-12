Unterpreppach 20.12.2019

Treffen

Senioren lauschen Jakobsweg-Geschichten

Der Seniorenkreis der Pfarrei Unterpreppach veranstaltet sein nächstes Monats-Treffen am Freitag, 3. Januar, ab 14 Uhr im Gemeindehaus/Feuerwehrheim in Eichelberg. Der Hauseingang ist ebenerdig und be...