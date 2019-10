Senioren laden zu Brettspielen ein

Die Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels lädt am Dienstag, 29. Oktober, zum monatlichen Spielenachmittag in Bad Staffelstein ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Cafeteria der Seniorenresidenz "Am Kurpark". Alle Mitglieder, interessierte Nichtmitglieder sowie die Bewohner der Seniorenresidenz und ihre Angehörigen sind hierzu eingeladen. Jeder der Freude am Spielen hat, kann sich an diesem Nachmittag mit Kartenspielen wie Rommée, Schnauz oder verschiedenen Brettspielen vergnügen. Ab 14 Uhr bietet die Seniorenresidenz die Möglichkeit zu einem Plausch bei Kaffee und Kuchen für einen kleinen Obolus; Rückfragen unter Telefon 09571/8968400. red