Die Rot-Kreuz-Bereitschaft Hofheim-Königsberg teilt mit: In den Pfingstferien findet kein Gedächtnistraining statt. Nächstes Treffen ist am Dienstag, 25. Juni, um 9 Uhr in Hofheim im Rot-Kreuz-Haus. Der monatliche Seniorennachmittag findet am Mittwoch, 12. Juni, statt. Beginn ist um 15 Uhr in Königsberg in der Rudolf-Mett Halle. Alle Senioren aus Königsberg und den Stadtteilen sind eingeladen. red