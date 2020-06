Senioren können sportlich aktiv werden

Bürgermeister Gerald Brehm und Andrea Schütz vom Netzwerk für Sport und Gesundheit in Höchstadt teilen mit, dass ab Dienstag, 16. Juni, zweimal wöchentlich - vorbehaltlich weiterer behördlicher Änderungen - vorerst bis Ende Juli jeden Dienstag und Donnerstag im Engelgarten in Höchstadt Gymnastik unter freiem Himmel angeboten wird. Die Teilnahme ist kostenlos.

Dienstags von 10 bis 11 Uhr übernimmt Gerlinde Bethke die Kursleitung. Für diesen Kurs sollen das in ihrer bisherigen Gruppe verwendete eigene Theraband und der Ball mitgebracht werden.

Donnerstags, von 9.30 bis 10.30 Uhr übernimmt Michael Frohmader von Fit Coaching die Leitung mit Schwerpunkt auf Übungen für ein gesundes Herz. Für diesen Kurs sollen die Teilnehmer ihre eigene Gymnastikmatte und ein Theraband mitbringen. Mit diesem cardio-orientierten Angebot soll vorwiegend auch die Herzgesundheit der Teilnehmer gefördert werden.

Bewegungsmangel zählt mit zu den Hauptursachen für Herz-Kreislauferkrankungen und Herzinfarkt. Das Training findet nur bei trockenem Wetter statt. Alle Teilnehmer sorgen selbst für ausreichend Getränke, denn auch ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Spezielle Sportkleidung ist nicht zwingend.

Der geforderte Mindestabstand von 1,5m muss in jedem Fall eingehalten werden. Bei der Gymnastik selbst muss der Gesichtsschutz nicht getragen werden, kann aber vor oder nach der Sportstunde erforderlich sein und ist deshalb mitzubringen. Da aufgrund der aktuellen Bestimmungen die maximale Teilnehmerzahl inklusive Sportleitung auf 20 Personen beschränkt ist und die persönlichen Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse festgehalten werden müssen, ist Anmeldung erforderlich bei: Andrea Schütz, Netzwerk für Sport und Gesundheit, Obere Brauhausgasse 1, 91315 Höchstadt, oder telefonisch unter 09193/626132 sowie per E-Mail an andrea.schuetz@hoechstadt.de. Erreichbar ist Schütz Montag, Dienstag, Mittwoch von 9 bis 13 Uhr, Auffüllung bis zur maximalen Kursgröße nach Eingang der Anmeldung. Alle Teilnehmer werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass in Zeiten von Corona die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt, vor allem da es sich hier um einen risikorelevanten Personenkreis handelt.

Dennoch sind Senioren ab 60 eingeladen, sich wieder in Gesellschaft und in einer Gemeinschaft sportlich zu betätigen, um aktiv das eigene Immunsystem und die eigene Herzgesundheit zu stärken.

Bürgermeister Gerald Brehm und Andrea Schütz freuen sich laut der Pressemitteilung ganz besonders, dass es nach Lockerung der Corona-Beschränkungen so kurzfristig möglich ist, gerade für den so lange isolierten Personenkreis der älteren Mitbürger wieder ein sportliches und gesellschaftliches Angebot unterbreiten zu können. red