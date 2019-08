Der Pfarrgemeinderat Oerlenbach organisiert für Mittwoch, 7. August, eine Seniorenfahrt nach Castell. Abfahrt ist um 13 Uhr an der Raiffeisenbank. Im Café Schwanberg wird eine Kaffeepause eingelegt. Danach geht es weiter nach Abtswind in die Ölmühle. Die Teilnehmer erfahren einiges über die Herstellung von Speiseöl und dürfen auch probieren. Das Abendessen wird im angrenzenden Gasthof eingenommen. Interessierte melden sich unter Tel.: 09725/9223 an. sek