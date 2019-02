Senioren in Hofheim unternahmen Ausflüge

Das Caritas-Altenservicezentrum Sankt Martin mit den Hausgemeinschaften Sankt Anna unternahm Ausflüge. So folgten die Bewohner einer Einladung der Theatergruppe Friesenhausen und besuchten dort das Theaterstück "Eine himmlische Beförderung". Ein weiterer Ausflug führte in das beliebte kleine Café "Gute Stube" in Sulzfeld. Die liebevolle Einrichtung sowie die Dekoration mit altem Geschirr sorgte immer dafür, dass bei Kaffee und Kuchen angeregte Gespräche über die "guten alten Zeiten" geführt wurden. Diese Ausflüge sind willkommene Abwechslungen im Alltag der Senioren. red