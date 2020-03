Senioren im Kreis sind im Alter nicht allein

Mit Senioren beschäftigte sich die "Gesundheitsregion plus" im Rahmen der Gesundheitskompetenzwochen. Im Mittelpunkt standen die soziale Teilhabe, die Lebensqualität im Alter und praktische Beispiele aus der Region. Mit dem Bereichsleiter Michael Rehnen von Korian Bayern und Professor Holger Hassel von der Hochschule Coburg, hatte man sich zwei Experten eingeladen.

Bei dem sogenannten "Change Prozess" geht es darum, Kommunen zu befähigen, die Gesundheitskompetenz ihrer Bürger zu stärken. Gerade ältere Menschen gehören zu den Gruppen, für die dieser Umgang Herausforderungen aufwirft.

"Wir als politisch Verantwortliche sollen und wollen die Gesundheitskompetenz unserer Bürger fördern und stärken", sagte eingangs stellvertretende Landrätin Christina Flauder (SPD). Sie war dankbar, dass viele Partner bemüht seien, die Lebensqualität im Alter zu steigern: "Es ist gut zu wissen, dass man im Alter nicht allein ist, sondern im Bedarfsfall mit Hilfe und Unterstützung rechnen kann."

Von den Angeboten für ältere Menschen konnten sich die Besucher beim "Markt der Möglichkeiten" überzeugen. Neben der AOK Bayreuth-Kulmbach, dem Awo-Kreisverband, dem BRK-Kreisverband, der Caritas und der Diakonie war auch der Hospizverein vertreten.

Annekatrin Bütterich als Geschäftsstellenleiterin der "Gesundheitsregion plus" machte deutlich, dass man zwei Zielgruppen, die Senioren sowie deren Angehörige, im Blick habe. "Senioren und soziales Umfeld sind nicht zu trennen."

Michael Rehnen meinte, dass sich mit dem Alter die Ansprüche an Freiraum, Sicherheit und Geborgenheit verändern. Aber auch die Lebensfreude brauche eine Umgebung, in der sie gedeihen könne. Korian sei in vier Kernbereichen aktiv: Pflegeeinrichtungen, Rehazentren für Senioren, Betreutes Wohnen und Ambulante Pflegedienste.