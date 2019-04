Senioren im Konzert

Das 21. Seniorenkonzert steht vor der Tür: Am Mittwoch, 15. Mai, um 14.30 Uhr heißt es wieder "Bühne frei" für Künstler jeden Alters. Die Gäste dürfen sich schon jetzt auf ein ebenso kurzweiliges wie hochklassiges Programm in der Konzert- und Kongresshalle freuen, teilt die städtische Pressestelle mit. Und wer nicht nur zuhören, sondern auch mitsingen möchte, ist eingeladen, denn es werden noch jung gebliebene Sängerinnen und Sänger gesucht.

Der Vorverkauf startet am 5. April, erstmalig sind die Karten nicht nur im Seniorenbüro der Stadt Bamberg, Geyerswörthstraße 3, zu erwerben (Mo-Fr 8 bis 12 Uhr), sondern auch über den BVD-Kartenservice in der Langen Straße 39/41. Der Eintritt kostet 5 Euro. Wer einen Rollstuhlplatz benötigt, kann diesen Bedarf direkt in der Konzerthalle anmelden (Telefon 0951/9647200).

Für das kommende Konzert soll auch wieder einen Chor ins Leben gerufen werden. Die Proben des Seniorenchores finden statt am 2., 9. und 30. April sowie am 7. und 14. Mai, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr in der Musikschule, Raum 1.01. (jeweils ein Dienstag). Geprobt werden bekannte Lieder und Chorsätze, zum Teil in Absprache mit dem Chor. Interessierte Sänger melden sich in der Musikschule, Tel. 0951/509960, an. Es entstehen keine Kosten.

Die Chorproben können ganz leicht mit dem Stadtbus erreicht werden: Einfach mit der Linie 910 bis zur Haltestelle Klinikum Michelsberg fahren und dann den oberen beschilderten Eingang der Musikschule benutzen. Dieser ist barrierefrei. Wer lieber mit dem Auto kommt, dem steht der Vorplatz der Musikschule zum Parken zur Verfügung. Weitere Auskünfte erteilt die Seniorenbeauftragte der Stadt Bamberg, Stefanie Hahn, unter Telefon 0951/87-1527. red