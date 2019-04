Senioren hörten einen Vortrag über die Hutterer in den USA

Beim Seniorennachmittag in Rentweinsdorf referierte Erika Thein über die Glaubensgemeinschaft der Hutterer. Die Hutterer sind, wie sie darstellte, eine in den USA und in Kanada sesshafte urchristlich-kommunistische Produktions-und Gütergemeinschaft, deren Entstehung in die Reformationszeit zurückreicht. Begründer der Gemeinschaft war Jakob Hutter aus dem Pustertal. Die aus Kärnten stammende Täufergemeinschaft wurde verfolgt, weil sie gegen die Kindstaufe und gegen Gewalt (Militär) war.

Über viele Zwischenstationen gelangte sie ab 1874 nach Amerika, später auch Kanada. Heute leben die Anhänger in Kolonien mit rund 150 Mitgliedern und betreiben überwiegend Landwirtschaft. Niemand hat Eigenbesitz, alles gehört der Gemeinde, wie die Referentin weiter erläuterte. Sie sprechen noch immer ein Gemisch aus bayerschem und kärntner Dialekt, erfuhren die Zuhörer.

Ihre Glaubensgrundlagen sind die Bibel sowie die alten Lieder, Chroniken und Regelbücher, welche zum Teil aus dem 16. Jahrhundert stammen. In Deutschland gibt es zwei Bruderhöfe, die ähnliche Lehren wie die Hutterer praktizieren.

Willi Andres bedankte sich für den interessanten Vortrag und gab den nächsten Termin bekannt. Am Dienstag, 28. Mai, gibt es eine Veranstaltung mit den musikalischen "Crazy Ladys", wie er ankündigte. red