Senioren hören Vortrag über Schlesien

Der Seniorenkreis St. Georg Höchstadt lädt heute um 14 Uhr zum Seniorennachmittag ins katholische Pfarrheim am Kirchplatz ein. Referent des Nachmittages ist Vikar Syga aus der Pfarrei St. Georg Höchstadt. Er wird in einem Vortrag seine schlesische Heimat in Wort und Bild vorstellen. Die Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der katholischen Erwachsenenbildung. In einer Gesprächspause mit Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch werden Kaffee und Kuchen angeboten. An diesem Nachmittag werden auch verbindliche Anmeldungen für die erste Bildungsfahrt des Seniorenkreises am 14. Mai angenommen. Entsprechend dem Motto "offen für alle" sind alle willkommen, die sich durch das Programm angesprochen fühlen. red