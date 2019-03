Senioren hauten kräftig auf die Pauke

Den Vogel mit abgeschossen in der närrischen Saison hat das Friedrich-Baur-Seniorenzentrum Sankt Kunigund, das mit einem lustigen Faschingsnachmittag Prinz Karneval die Ehre erwies. Die Mitarbeiterinnen des Sozialen Dienstes hatten sich ein tolles Programm ausgedacht. Der knapp dreistündige Spaß bei Kaffee und Faschingskrapfen stand unter dem Motto "Heute hau'n wir auf die Pauke".

Mit stürmischem Applaus begrüßte das Narrenvolk das neue Prinzenpaar. Seine Hoheit Heinrich I. und Ihre Lieblichkeit Kunigunda I. stimmten mit einem flotten Tänzchen auf das fröhliche Treiben ein. Mit "bürgerlichem Namen" heißen sie Amanda Hanke und Sonja Kraus und sind Betreuungskräfte des Sozialen Dienstes. In Gedichtform informierte Einrichtungsleiterin Gabriele Händel humorvoll über die Aufgaben der Mitarbeiter, angefangen beim Pflegepersonal über das Küchenteam bis hin zu den Hausmeistern.

Beifall gab es für Senior Alfons Düsel, der Ludwig Thomas Geschichte vom Münchner im Himmel erzählte. Im Mittelpunkt der närrischen Fete stand eine große Schlagerparade mit beliebten Oldies und Evergreens. Und wer wäre dabei als Moderator besser geeignet als Dieter Thomas Heck, verkörpert von Ergotherapeutin Karina Schmitt. "Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um die Stars des deutschen Schlagers nach Altenkunstadt zu holen", verkündete er unter Beifall. Aus Griechenland angereist war Nana Mouskourie, dargestellt von Verwaltungsmitarbeiterin Sabine Heer. Sie sang ihren Hit "Weiße Rosen aus Athen" und verteilte dabei an die Besucher Rosen. Heimchefin Gabriele Händel begeisterte als die unvergessene Trude Herr. Mit ihrem Ohrwurm "Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann" entführte sie die Zuhörer in die 1960er Jahre. Mit dunkler Sonnenbrille und blonder Haarpracht betrat Heino (Amanda Hanke) die Bühne. Bei seinem Nummer-Eins-Hit "Blau blüht der Enzian" ging im Saal die Post ab. Abgerundet wurde die Schlagerparade von Jürgen Drews (Sonja Kraus), der mit seinem Song "Ein Bett im Kornfeld" die Stimmungswogen höher schlagen ließ. Die Besucher lachten Tränen und klatschten begeistert Beifall. Alleinunterhalter Peter Herold aus Wunkendorf heizte dem Narrenvolk mit Stimmungsliedern, Schlagern und kultigen Oldies ein. Songs wie "Da sprach der alte Häuptling der Indianer" von Gus Backus und Wolfgang Fiereks "Resi, ich hol dich mit meim Traktor ab" waren so ganz nach dem Geschmack des Publikums. Es wurde gesungen, geschunkelt und getanzt.

Die närrische Fete endete mit dem Sketch "Ich bin die Oma, ich deine Enkelin" und einem Abendessen. Heimchefin Gabriele Händel dankte allen, die zum Gelingen des Faschingsspektakels beigetragen haben. Den Dank des Heimbeirats übermittelte Ludwig Groß. bkl