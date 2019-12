Senioren feierten

Am zweiten Adventssonntag fand im Pfarrsaal von Knetzgau ein Seniorennachmittag statt, zu dem die Gemeinde 150 ältere Personen aus dem gesamten Gemeindebereich eingeladen hatte.

Bürgermeister Stefan Paulus ist das Leben älterer Menschen nicht egal, wie er in seinen Grußworten betonte. Jeder habe eigene Erfahrungen, Erlebnisse, und viele Lebensschicksale ähnelten sich. Es sei erfreulich, dass die Menschen älter werden, aber damit seien weitere Herausforderungen verbunden.

Aus diesem Anlass berichtete Anna Hofmann von der Caritas in Haßfurt über die Vermittlung ausländischer Haushalts- und Betreuungskräfte in deutsche Haushalte, das sogenannte "Carifair". Das Angebot richtet sich an Pflegebedürftige und Familien, die sich bewusst für die Pflege daheim entschieden haben und einen Heimaufenthalt noch nicht wünschen, wie sie erklärte.

Geistlicher Impuls

Pfarrer Michael Weck stimmte mit einem geistlichen Impuls auf das nahende Weihnachtsfest ein. Anhand eines Gedichtes ging er darauf ein, wie aus Advent Weihnachten werden kann. Dafür bedürfe es nur eines guten und verständnisvollen Miteinanders, sagte er.

Zum Gelingen des Nachmittags trug ein buntes Rahmenprogramm bei, zu dem Liedbeiträge des Gesangvereins "Frohsinn" Knetzgau unter der Leitung von Liane Schwab sowie Aufführungen des Seniorentanzkreises unter der Leitung von Inge Seelmann zählten. Die Westheimer Musikanten unter der Leitung von Lorenz Eirich unterhielten die Gäste musikalisch mit weihnachtlichen Liedern. Als Gewinner des Vorlesewettbewerbs an der Dreiberg-Schule Knetzgau stellte Till Jäger aus der Klasse 6a sein Können unter Beweis und trug den Senioren eine weihnachtliche Geschichte vor. cr