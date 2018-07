Senioren feierten in der Kellergasse

red



Die Seniorengruppe der Kirchengemeinden Rentweinsdorf und Salmsdorf traf sich in Sendelbach bei Familie Andres zum Sommerfest. Am schattigen Waldrand wurde das Lied "Geh aus mein Herz und suche Freud" gesungen. Das konnte beim besten Wetter wörtlich genommen werden. Ausgeschmückt wurde der Nachmittag von "Den Annern Drei". Zum Schluss gab es von Ursula Andres für jeden der 50 Teilnehmer ein selbst gebasteltes Gastgeschenk. Der nächste Seniorennachmittag findet am 24. Juli im Rentweinsdorfer Marktsaal um 14 Uhr statt.