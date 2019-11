Senioren feiern Weihnachten in Ebern

Alle Senioren ab 70 Jahre aus der Stadt Ebern mit Stadtteilen sind für Sonntag, 8. Dezember, um 14 Uhr zur Adventsfeier in die Frauengrundhalle in Ebern eingeladen.

Ein Anmeldeformular befindet sich im Mitteilungsblatt. Anmeldungen mit Angabe der Anschrift und Telefonnummer sind bis Freitag, 22. November, im Rot-Kreuz-Haus Ebern oder bei der Stadt Ebern erbeten (oder per E-Mail an Rudi.Hauck@ kvhassberge.brk.de). Außerdem bitten die Veranstalter bei der Anmeldung um Mitteilung, wer einen kostenlosen Bus nutzen möchte. Die Abfahrtszeiten werden noch veröffentlicht, teilte die Stadt weiterhin mit. Die Bewirtung übernimmt das Rote Kreuz (mit der Wasserwacht). Für die Stadtteile Jesserndorf, Welkendorf, Gemünd, Weißenbrunn und Straßenhof findet eine eigene Seniorenweihnachtsfeier, veranstaltet durch den Haßbergverein Jesserndorf und Umgebung, am Sonntag, 15. Dezember, um 14 Uhr im Kulturraum im Kindergarten von Jesserndorf statt. red