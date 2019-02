Senioren feiern Fasching

Der Markt Oberthulba veranstaltet am Sonntag, 10. Februar, einen bunten Faschingsnachmittag in der Mehrzweckhalle. Ab 14 Uhr gibt es viel närrische Unterhaltung mit Gardetänzen, amüsanten Darbietungen und Showeinlagen. Musikalisch unterhält dabei der Musikverein Oberthulba. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt Kuchen, dazu bietet der TSV Oberthulba auch einen kleinen Imbiss an. Wie jedes Jahr stellt der Markt Oberthulba einen kostenlosen Bustransfer für die Hin- und Rückfahrt zur Verfügung. Die Abholung erfolgt um 13 Uhr in Hetzlos, 13.05 Uhr in Frankenbrunn, 13.10 Uhr in Thulba, 13.15 Uhr in Reith, sowie um 13.35 Uhr Wittershausen, um 13.40 Uhr Schlimpfhof und um 13.45 Uhr in Hassenbach. sek