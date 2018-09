Senioren fahren zum Gebirgstein

Die Seniorengruppe "Mach mit" organisiert am Mittwoch, 12. September,

eine Fahrt in die Rhön, und zwar geht es nicht, wie ursprünglich geplant, nach Sargenzell, sondern zum Vulkankrater Gebirgstein. Erfreulich ist, dass man mit dem Bus gut heranfahren kann. Das Geotop entstand durch den Abbau von Basalt. Der Steinbruch wurde 1962 stillgelegt, dann renaturiert und ist jetzt Teil eines Naturschutzgebietes. Einkehr ist im "Haus der Schwarzen Berge". Abfahrt ist um 13.20 Uhr am Jugendzentrum und um 13.30 Uhr am Berliner Platz.Anmeldung bis zum 8. September bei GWK-Reisen GmbH in der Grabengasse. sek