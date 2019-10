Senioren fahren nach Thüringen

Für Dienstag, 29. Oktober, planen die Senioren der Pfarrgemeinde Kleinweisach eine Fahrt mit Pfarrer Georg Salzbrenner in die Glasbläserstadt Lauscha in Thüringen. Nach einer Kaffeepause erwartet die Teilnehmer eine Glasbläserführung. Im Anschluss ist noch Zeit, die wunderbare Glaskunst anzuschauen. Auf der Heimfahrt wird noch zum Abendessen eingekehrt. Die Abfahrt ist um 11.30 Uhr in Altershausen, dann Kienfeld, Kleinweisach, Burgweisach, Dutendorf und Oberwinterbach. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei Käthe Schierer (Telefon 09552/408) oder im Pfarrbüro Kleinweisach (Telefon 09552/292). red