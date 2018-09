Senioren fahren nach Sanspareil

Die Seniorenfahrt der Kultur- und Freizeitfreunde nach Sanspareil mit Besuch der Burg Zwernitz findet am Donnerstag, 6. September, statt. Die Abfahrtszeiten dafür sind in Bad Staffelstein um 12.40 Uhr im Kunigundenweg, um 12.50 Uhr am Birkenplatz, um 13 Uhr am "Angerstübla" und um 13.02 Uhr am Gasthaus "Am Stadtturm". Für die Fahrt nach Gößweinstein am 11. Oktober sind noch einige Restplätze frei. Die Fahrten im November nach Freudeneck und im Dezember zur Wartburg und nach Eisenach sind ausgebucht, teilen die Kultur- und Freizeitfreunde weiter mit. red