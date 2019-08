Senioren fahren nach Mödlareuth

Die Senioren der Pfarrei St. Laurentius Ebern unternehmen am Dienstag, 17. September, eine Fahrt in das Dorf Mödlareuth. Auf dem Programm steht eine Führung durch das geteilte Dorf. Des Weiteren hält Pater Rudolf Theiler in der Autobahnkirche eine Andacht mit anschließender Kirchenführung. Dabei soll die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Eine Abendeinkehr ist in der "Frankenalm" vorgesehen. Alle Interessierten sind willkommen. Die Abfahrt ist um 11.30 Uhr am Marktplatz und um 11.40 Uhr an der Meisterschule in Ebern.

Anmeldung bis 2. September

Um eine Anmeldung wird bis 2. September bei Gabi Kaspar (Telefon 09531/5160) oder bei Bärbel Dressel (Telefon 09531/8615) gebeten. red