Senioren fahren nach Miltenberg

Die "Ältere Generation Kronach" fährt am Mittwoch, 19. September, nach Miltenberg. Anmeldungen sind unter Telefon 09261/4718 möglich. Der Bus hält um 6.30 Uhr in Knellendorf, um 6.35 Uhr beim Schützenhaus, um 6.45 Uhr bei den Tankstellen Shell und Weiß, um 6.55 Uhr, am Inneren Ring (Bushaltestelle) und um 7 Uhr bei der Lucas-Cranach-Schule (Nähe Bierbaum). Neuses wird um 7.10 Uhr angefahren und die Kreuzung in Küps um 7.15 Uhr. red