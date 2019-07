Senioren fahren nach Bamberg

Die Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt veranstaltet am Mittwoch, 31. Juli, eine Radtour für Senioren nach Bamberg zum Mahrs-Bräu. Die 90 Kilometer lange Tour startet um 9 Uhr am Marienbrunnen am Marktplatz in Ebermannstadt. Die Strecke verläuft über Forchheim, Pautzfeld, Neuses, Hirschaid, die Pettstadter Fähre und Bug. Zurück geht es am Kanal. Auf Höhe Eggolsheim ist ein Abstecher zur Schleuse 94 des alten Ludwig-Kanals geplant. Die Tour wird im "Wiesent-Garten" oder am Marktplatz in Ebermannstadt beendet. Zusatz-Treffpunkte sind an der Wegkapelle Kirchehrenbach, an der Feuerwehr Reuth und am Kanal Hirschaid. Bei zu hohen Temperaturen findet die Tour nicht statt. red