Der Seniorenkreis Aschach unternimmt am Mittwoch, 4. September, einen Ausflug nach Bad Mergentheim. Dort sind eine Stadtbesichtigung und eine Kaffeepause vorgesehen. Das Abendessen wird in Untererthal eingenommen. Abfahrt ist um 11.25 Uhr in Großenbrach (Ortsmitte) und um 11.30 Uhr in Aschach (Schlossparkplatz). Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen nimmt Elisabeth Hein unter Tel.: 09708/1523) entgegen. sek