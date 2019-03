Senioren fahren ins Kloster Maria Hilf

Am Donnertag, 21. März, fahren die evangelischen Senioren nach Heidenfeld. Dort besichtigen sie das Kloster Maria Hilf. Die Abfahrtszeiten sind: 11.30 Uhr Höchstadt Süd, 11.45 Uhr Am Grasigen Weg und 12 Uhr Etzelskirchen. Bitte pünktlich an den Abfahrtsorten bereit stehen. red