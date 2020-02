Senioren einen kurzweiligen Sonntagnachmittag geboten

Beste Stimmung war angesagt. Im Sportheim des SV Gloria beim Seniorennachmittag der Gemeinde Weilersbach genossen die vielen Weilersbacher und Reifenberger Senioren einen zünftigen und kurzweiligen Sonntagnachmittag - inklusive Musik und einer Prise Humor mit dem "Gitarren-Sepp". Jedes Jahr im Februar zur Faschingszeit lädt die Gemeinde ihre Bürger aus Weilersbach und Reifenberg ab dem 70. Lebensjahr dazu ein. Bürgermeister Gerhard Amon freute sich darüber, dass die Senioren "70 plus" so zahlreich zusammengekommen waren. Für den Gemeindechef ist der Seniorennachmittag eine feste Institution. Man wolle den älteren Gemeindebürgern ein paar schöne Stunden, neue Eindrücke und den einen oder anderen "Ratsch" ermöglichen. "Und das soll auch in Zukunft so bleiben", sagte er.

Es passte an diesem Tag gut, dass auch Anneliese Iser als Gast kam und viele Gespräche mit den Senioren zur Sozialraumanalyse führte, die sie im Auftrag der Verwaltungsgemeinschaft erstellt.

Dann kam ein bunter, amüsanter Programm-Mix, der für Begeisterung sorgte und abschließend allgemein gelobt wurde mit Kommentaren wie "Schön war's, ein Nachmittag mit viel Humor und Frohsinn".

Das Sportheim-Team hatte für die Verpflegung gesorgt. Und so gab es an liebevoll gedeckten Tischen Kaffee und Kuchen sowie vor dem Nachhauseweg noch eine Brotzeit.

Die Kindergartenkinder erfreuten mit einer Tanzaufführung, die Schüler der ersten und zweiten Klasse präsentierten Lieder und sangen gemeinsam mit den Senioren. Den Abschluss machte die Garde der "Närrischen Siedler" mit einem schwungvollen Auftritt.

Rege genutzt wurde an diesem Tag auch der Gemeinde-Fahrdienst, der einigen Senioren den Besuch erst möglich machte. dia