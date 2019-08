Das diesjährige Dekanatsseniorentreffen findet am Montag, 2. September, im Festzelt in Wollbach statt. Das Zelt steht am Ortsausgang Wollbach in Richtung Premich. Beginn ist um 14 Uhr mit einer Messe im Festzelt, anschließend werden die Teilnehmer begrüßt. Beim gemütlichen Beisammensein mit musikalischer Begleitung werden die ältesten Teilnehmer geehrt. Interessierte melden sich umgehend im Diözesanbüro, Tel.: 0971/1448, an. sek