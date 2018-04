Senioren besuchen Schloss Seehof

Der ökumenische Seniorenkreis unternimmt am Mittwoch, 2. Mai, seinen jährlichen Halbtagesausflug nach Schloss Seehof bei Memmelsdorf. Abfahrt ist um 13 Uhr am evangelischen Gemeindehaus. Neben einer Schlossführung und Kaffeetrinken im Schlosscafé stehen eine Kirchenführung und Andacht in der katholischen Kirche in Memmelsdorf auf dem Programm. Nach einer Abendeinkehr wird die Ankunft in Redwitz gegen 21 Uhr sein. Anmeldungen nimmt Anneliese Eilmus (Telefon 09574/9581) entgegen. red