Senioren besuchen Nachbar-Bundesland

Der Ganztagesausflug der Gremsdorfer Senioren führte in den Saale-Holzland-Kreis. Unter der Leitung des Seniorenbeauftragten der Gemeinde Gremsdorf, Waldemar Kleetz, starteten die Teilnehmer bereits um 7 Uhr ins östliche Thüringen.

Ziel war zunächst die Residenzstadt Eisenberg. Nach der doch recht langen Fahrt spazierte man durch den Kräutergarten nahe des Schlosses. Die Schlosskirche zu besichtigen war ein absolutes Muss, denn sie ist eine der schönsten barocken Sakralbauten in Mitteldeutschland.

Landrat Andreas Heller ließ es sich nicht nehmen, die Reisegruppe anschließend im Kaisersaal des Schlosses, das heute Sitz des Landratsamtes und der Kreisverwaltung ist, zu empfangen. Den einleitenden Imagefilm, in dem die ganze Schönheit des wundervollen Landkreises mit seinen vielen Burgen gezeigt wurde, ergänzte Landrat Heller mit zahlreichen Informationen zur Wirtschaftskraft der Region.

Er zeigte sich sehr erfreut darüber, dass eine Reisegruppe aus ERH zu Besuch gekommen war. Eine Seltenheit in der doch schon 25 Jahre andauernden Partnerschaft, die mitgegründet wurde vom damaligen Altlandrat Franz Krug. Stolz war Heller auf die langjährige Partnerschaft zwischen dem Gymnasium Eisenberg - hier war er früher Lehrer - und dem Gymnasium Höchstadt. Der Nachmittag gehörte der Stadt Weimar.

In einer kurzen Führung erfuhren die Senioren viel über die Bedeutung dieser einmaligen Stadt: "100 Jahre Weimarer Republik” mit der Verfassungsgebenden Nationalversammlung 1919 in Weimar, "Weimarer Klassik", untrennbar verbunden mit den Namen Goethe und Schiller sowie nicht zuletzt das "Bauhaus", das 1998 zum Weltkulturerbe der Unesco ernannt wurde. Der Tag fand in Loffeld beim Staffelberg-Bräu seinen Abschluss. red