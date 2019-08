Die Seniorenabteilung der Kultur- und Freizeitfreunde Bad Staffelstein besucht am Donnerstag, 22. August, das "Schärfste Museum der Welt", das Meerrettichmuseum in Baiersdorf. Abfahrt ist um Uhr 12.45 im Kunigundenweg, um 12.50 Uhr Birkenplatz, um 13 Uhr am "Angerstübla" und um 13.02 Uhr am Stadtturm. Auf dem Rückweg ist eine Einkehr im Brauereigasthof Kraus in Hirschaid vorgesehen. Die Rückfahrt ist um 18 Uhr. Die Fahrt ist ausgebucht. red