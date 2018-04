Senioren besuchen Gewürzhaus

SRS Seniorenfahrten Hammelburg unternimmt am Dienstag, 10. April, eine Busfahrt nach Abtswind zum Besuch eines Gewürzhauses mit Abendessen in Handthal. Der Bus startet um 11.30 Uhr in Thulba. Weitere Haltestellen sind Untererthal, Bahnschranken, ZOB Turnhouter Straße, Gymnasium Hammelburg und Berliner Straße. Informationen erteilt Anton Leiber von 9 bis 12 Uhr unter Tel.: 09732/4165. sek