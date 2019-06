Die Senioren der evangelischen Kirchengemeinde Höchstadt besuchen heute das Wasserschloss in Unsleben. Die Abfahrtszeiten sind: Höchstadt Süd 11.30 Uhr, Am Grasigen Weg 11.45 Uhr und Etzelskirchen 12 Uhr. Die Organisatoren bitten darum, pünktlich an den Abfahrtsorten zu stehen. red