Senioren besuchen die neue Feuerwehrzentrale

Die Kolpingleute und Gäste werden am Mittwoch, 20. November, von Stefan Wicklein durch die neue Feuerwehrzentrale in der Rodacherstraße in Kronach geführt. In der kleineren Gruppe wird eine intensive Unterrichtung über alle Einrichtungen für die Feuerwehr gut möglich sein. Treffpunkt ist um 16 Uhr ist der Haupteingang an der Stirnseite des Gebäudes. red