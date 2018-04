Senioren besuchen die Heimatstuben

Der Ortsverband Bad Brückenau der Senioren-Union besucht am Mittwoch, 25. April, die Heimat-stuben. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Alten Rathaus. Else Prause und Hubert Töpfer werden die Teilnehmer in die Geschichte der Stadt eintauchen lassen.

Schon jetzt haben die Organisatoren außerdem auf die Fahrt nach Sömmersdorf am Mittwoch, 15. August, hingewiesen. Abfahrt ist um 12 Uhr am Busbahnhof. Der Anmeldeschluss für diesen Ausflug wurde auf den 28. April terminiert. Anmeldungen und nähere Informationen zu beiden Unternehmungen sind erhältlich bei Rolf Mozer, Tel.: 09741/930 02 25 und bei Hildegard Schöbel-Bossinger, Tel.: 09741/1605. bpr