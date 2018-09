Senioren besichtigen und kehren ein

Der Seniorenkreis Sand unternimmt am Dienstag, 11. September, einen Ausflug nach Mariaburghausen. Auf dem Programm steht eine Führung durch das Zisterzienserinnen-Kloster und eine Besichtigung des Kompost- und Erdenwerks Haßberge in Hainert. Abschließend ist eine Einkehr geplant. Abfahrt ist um 13.45 Uhr am Sander Kirchplatz, teilt Seniorenleiter Gerhard Zösch mit. red