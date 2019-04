Senioren bereiten sich auf das Osterfest vor

Die Mitmach-Aktiv-Senioren Hammelburg bereiten sich auf das Osterfest vor. Am Donnerstag, 11. April, lädt das Team der Seniorenarbeit Hammelburg zu einem österlichen Nachmittag ein. Was hat der Osterhase mit Ostern zu tun und wo kommt der Ostereierlikör her? Dazu sind Beiträge, Geschichten und Erzählungen der Teilnehmer erwünscht. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Treffen beginnt um 14.30 Uhr im Pfarrzentrum. Fahrservice im Pfarrbüro unter Tel.: 09732/2018 anmelden. sek