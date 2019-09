Senioren beim Pfarrfest

Die Kirchengemeinde St. Josef in Weichtungen feiert am Samstag, 14. September und Sonntag, 15. September ihr Pfarrfest. Beginn ist am Samstag um 14 Uhr mit einem Seniorennachmittag der Senioren aus der Pfarreiengemeinschaft. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der örtlichen Kirche, anschließend herrscht Festbetrieb für die Ortsbevölkerung und Interessierte aus der Umgebung in der Dorfhalle. Auf dem Programm stehen Mittagessen, Kaffeebar, Kinderbelustigung und Dschungel-Hüpfburg. Die Auslosung der Quizbögen erfolgt um 18 Uhr. sek